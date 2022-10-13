انتخاب عبد اللطيف رشيد رئيساً للعراق

وأخفق المجلس في الجولة الأولى من الجلسة في انتخاب أحد المرشحين مع اشتداد التنافس بين مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني، برهم صالح، وعبد اللطيف رشيد رغم تفوق الأخير بعدد الأصوات، إلا أنه لم يتمكن من تحقيق أغلبية 220 صوتاً أي ثلثي الحضور من النواب.

وحصل رشيد على الأغلبية 162 صوتاً، بينما حصل منافسه برهم صالح على 99 صوتاً، وسجلت 8 أوراق باطلة.

وسيقوم رئيس الجمهورية الجديد بتكليف محمد شياع السوداني مرشح الكتلة النيابية الأكبر عدداً لمنصب رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة المقبلة خلال مدة أقصاها 30 يوماً على الترشيح.

يذكر أن العراق قد أجرى في العاشر من شهر تشرين الأول الماضي انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد بعد تظاهرات كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب في العام 2019 احتجاجاً على استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي مما دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة بضغط شعبي.

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