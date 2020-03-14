انتخاب 15 عضواً لمجلس حزب سوريا المستقبل في ناحيتي تل حميس وتربه سبيه

عقد، صباح اليوم، حزب سوريا المستقبل مؤتمره الأول لناحيتي تل حميس وتربه سبيه، في صالة المركز الثقافي في تل حميس، وحضره كل من رئيس مكتب التنظيم لفرع الجزيرة صالح زوبع، ورئيس فرع الجزيرة لحزب سوريا المستقبل سامر كبرو، وأعضاء الحزب في ناحيتي تل حميس وتربه سبيه، وممثلين عن الأحزاب السياسية ومؤسسات الإدارة المدنية في الناحية.

زُينت قاعة المؤتمر بلافتات عبّرت عن العدالة والمساواة بين شعوب سوريا، وعن تضحيات الشهداء، وتنادي بالتعددية والديمقراطية، وأعلام حزب سوريا المستقبل.

شرح صالح الزوبع خلال الاجتماع التوجيهات التنظيمية للحزب، وآخر المستجدات السياسية على الصعيد الداخلي والخارجي لسورية، كما أشار سامر كبرو إلى أن : "من رحم معاناة السوريين تأسس حزب سوريا المستقبل ليحمل آلام وآمال السوريين وطموحاتهم وتطلعاتهم لبناء سوريا جديدة".

واستناداً إلى مفهوم العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان والمواطن، وإبعاد سوريا عن الأجندات الخارجية التي لا يهمها سوى مصالحها التي لا تتوافق مع مصالح الشعب السوري، دعا كبرو: "إلى ضرورة تكاتف الشعب السوري والابتعاد عن التعصب والقومية، لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية".

وانتهى المؤتمر بانتخاب 15 عضواً لمجلس حزب سوريا المستقبل من ناحيتي تل حميس وتربه سبيه، وانتخب من بينهم رئيس ونائب رئيس للمجلس و5 أعضاء مفرغين للهيئة التنفيذية، والمنتخبين الـ 15 سيحضرون المؤتمر العام للحزب المزمع عقده في وقت قريب.

(ش أ/ أ ب)

ANHA