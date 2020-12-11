انتحاري يستهدف مبنى الأمن الفيدرالي جنوب روسيا

ونقلت وكالة "انترفاكس" الروسية عن مصدر أمني قوله إن انتحاريًّا فجّر نفسه أمام مبنى الأمن الفيدرالي جنوب روسيا.

وبحسب المصدر، فإن الحادث الذي وقع بقره تشاي شيركيسيا أسفر حتى اللحظة عن إصابة شخصين على الأقل، جرى نقلهما إلى مستشفى قريب، إضافة إلى مقتل المهاجم.

وأضاف المصدر:" وفقًا للمعطيات الأولية، فإن منفّذ الانفجار هو رجل مجهول، وُقتل على الفور، وجرى تطويق المكان، حيث بدأت إجراءات إزالة الآثار والتحقيقات".

وقال مصدر آخر للوكالة "اقترب الرجل قبل الانفجار من مجموعة من المسؤولين الأمنيين عند مدخل مبنى الأمن الفيدرالي، وفجّر نفسه وهو يهتف "الله أكبر".

(د أ)