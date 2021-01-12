انتحار طالبة جامعية فور عودتها من الامتحان

وأقدمت طالبة السنة الثانية في كلية الحقوق في جامعة الفرات بمدينة الحسكة، كمرة فهد سليمان، على الانتحار بشنق نفسها، اليوم الثلاثاء، في منزلها بقرية الجنازية الواقعة جنوب الدرباسية، وذلك بعد طردها من الامتحان.

وأفادت أسرة كمرة أنها طردت من قاعة الامتحان، وأقدمت على شنق نفسها بعد عودتها من الحسكة، في منزلها الكائن بقرية الجنازية التي تبعد 20 كم عن مركز الناحية.

إلى ذلك، أكد الكادر الطبي في مشفى الشهيد خبات بناحية الدرباسية، انتحارها شنقًا، وبيّن أن "آثار الشنق واضحة على جسم المغدورة".

( ب ح/س ر)

ANHA