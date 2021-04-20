انتهاكات تخرج ألمانيا هذا العام من قائمة الدول الرائدة في حرية الصحافة

ومن بين 180 دولة تم تقييم حرية الصحافة فيها، تأتي ألمانيا في المرتبة الـ 13 بعد أن تم تصنيفها في المرتبة الـ 11 العام الماضي، مسجلةً انخفاض مرتبتين هذا العام وتخفيض الدرجة من جيدة الى مرضية فقط، وذلك حسب تصريحات المتحدث باسم مجلس إدارة منظمة مراسلون بلا حدود، مايكل ريديسك.

وقال ريديسك: "بسبب العديد من الهجمات خلال المظاهرات ضد التدابير الرامية إلى احتواء الجائحة، كان علينا أن نخفض درجة حرية الصحافة في ألمانيا من جيدة إلى مرضية فقط، وهذا بوضوحٍ إشارةُ إنذارٍ "، مؤكدًا أن العنف ضد الإعلاميين في ألمانيا بلغ مستويات غير مسبوقة.

وأضاف ريديسك " تم رصد ما لا يقل عن 65 عملًا من أعمال العنف ضد الصحفيين عام 2020، بزيادة خمسة أضعاف مقارنةً بعام 2019، وأن المنظمة تعتقد أيضًا أن هناك مزيدًا من الحالات التي لم يتم الإبلاغ عنها عام 2020 أكثر من العام الماضي".

ووقعت معظم الهجمات الجسدية واللفظية أثناء المظاهرات أو إلى جانبها، مثل الاحتجاجات ضد القيود الحكومية المفروضة لاحتواء تفشّي فيروس كورونا.

ولم يتم تصنيف سوى 12 دولة فقط على أنّها “جيدة” من حيث حرية الصحافة، وهو أقل عدد منذ بدء التصنيف.

وحسب مؤشر منظمة مراسلون بلا حدود فإنّه لم يحدث تغيير يذكر بين الدول التي احتلت المرتبة الأدنى، بما في ذلك الصين وتركمانستان وكوريا الشمالية وإريتريا.

ومن الجدير ذكره أن مؤشر حرية الصحافة هو ترتيب سنوي للبلدان، تعده منظمة مراسلون بلا حدود وتنشره بناءً على تقييم المنظمة لسجل حرية الصحافة في كل دولة.

التقرير مبني على استبيان يرسل إلى منظمات متشاركة مع منظمة مراسلون بلا حدود منها 14 مجموعة لحرية التعبير في خمس قارات و 130 مراسل حول العالم، بالإضافة إلى صحفيين، وباحثين، وقانونيين، ونشطاء في حقوق الإنسان.

الاستبيان يسأل أسئلة عن الاعتداءات التي طالت صحفيين وإعلاميين، بالإضافة إلى المصادر التي تثبت صدور ضغوط على الصحافة الحرة.

(مـ)