انتهاء موعد التقدّم للمفاضلة الجامعيّة

أعلنت منسقيّة جامعات شمال وشرق سوريا مفاضلة العام الدراسي 2023-2024 في الكليات والمعاهد التابعة للجامعات الثلاث (جامعة روج آفا، جامعة كوباني وجامعة الشرق) في الـ 27 من أيلول المنصرم، وكان من المفترض انتهاء موعد التقدّم لهذه المفاضلة يوم أمس الاثنين (2 تشرين الأوّل الجاري)، لكن جرى تمديده ليوم آخر، لينتهي التقدّم للمفاضلة الجامعيّة اليوم.

وتبدأ يوم غد، مقابلات القبول في أقسام الترجمة، معلّم صف، أساليب ومناهج التعليم، المعهد العالي للإعلام، كليّة العلوم السياسيّة، كليّة هندسة العمارة البيئيّة وكليّة الفنون الجميلة، وتستمرّ حتّى الـ 6 من الشهر الجاري.

(س ب/ر)

ANHA