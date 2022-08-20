انتهاء منتدى المركز الكردي للدراسات بمجموعة من المقترحات لمجابهة التحديات في شمال وشرق سوريا

انتهى قبل قليل منتدى المركز الكردي للدراسات الذي عقد تحت عنوان "سياسات الاحتلال والهيمنة التركية تهدد استقرار المنطقة وتنعش الإرهاب"، في مدينة الحسكة شمال وشرق سوريا، بمشاركة 200 شخصية سياسية ومثقفة واعتبارية وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني ووجهاء وأعيان العشائر العربية والكردية، إلى جانب قياديين في قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية المرأة YPJ، ووفد من مجلس سوريا الديمقراطية برئاسة الرئيسة المشتركة للمجلس أمينة عمر، والإدارة الذاتية.

وتخلل الجلسة الثالثة التي جاءت تحت عنوان "التوصيات والحلول"، فتح باب الاقتراح أمام المشاركين لإبداء المقترحات والتوصيات والحلول الممكنة لمجابهة التحديات التي تواجه قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.

وركزت المقترحات التي جاءت عبر المداخلات في الجلسة الثالثة والأخيرة على "مطالبة القوى والمجتمع الدولي بدعم قوات سوريا الديمقراطية في مجابهة داعش ودولة الاحتلال التركي، والتحرك حيال التهديدات والهجمات التركية المستمرة، ودعم مشروع شعوب المنطقة المتمثل في الإدارة الذاتية، وضرورة الاعتماد على الذات وفق أسس حرب الشعب الثورية، والاكتفاء الذاتي".

(أم)

ANHA