انتهاء خيمة الاعتصام في الرقة ببيان ختامي

وشارك في الخيمة التي نُصبت للمطالبة بالكشف عن صحة القائد عبد الله أوجلان تحت شعار "حرية القائد عبد الله أوجلان حريتنا"، أعضاء من كافة المجالس والمؤسسات المدنية في الرقة وريفها وعشرات الأهالي.

وألقيت، تحت الخيمة، كلمات استنكرت الصمت الدّولي حيال ممارسات السلطات التركية بحق القائد.

وفي يومها الخامس والأخير، ألقيت كلمة باسم قوى الأمن الداخلي في الرقة من قبل خديجة العلي وعادل عصمت، اللذين حيّا كافة المؤسسات المدنية والعسكرية لوقوفها في خيمة الاعتصام استنكارًا للتجاوزات بحق القائد أوجلان.

وباسم حي الأندلس ألقت العضوة روكن محمود كلمة، قالت فيها: "يظن مجرمو الحروب وديكتاتوريو العصر أنهم إذا أسروا القائد سوف ينتصرون، لكن خابت ظنونهم لأن فكر القائد أصبح نهجًا لجميع الشعوب".

فيما بعد، أدلي بالبيان الختامي إلى الرأي العام، من قبل عضوة إدارة المرأة في الرقة، خود العيسى.

وجاء في مستهل البيان: "إدارة المرأة في الرقة نصبت خيمة اعتصام لمدة خمسة أيام متتالية تحت شعار "حرية القائد عبدالله أوجلان حريتنا"، حيث شاركت فيها جميع المؤسسات المدنية والعسكرية وكافة شرائح المجتمع للتنديد بأعمال الحكومة التركية والدول المتآمرة على القائد عبدالله أوجلان، وللمطالبة بالكشف عن وضعه الصحي والمطالبة بزيارة المحامين له".

وناشد البيان المنظمات الحقوقية بالكشف عن الوضع الصحي للقائد، مشيرًا إلى غاية الحكومة التركية في النيل من "أي شخص يحاول النهوض بالشرق الأوسط نحو الحرية والمساواة، وهذا أكبر دليل على أن أطماع الدّولة التركية باحتلالها للشرق الأوسط مازالت باقية".

وأدان البيان "موقف دول العالم وصمتها أمام مخططات الدّولة التركية وأساليبها الإرهابية واللاإنسانية"، مشددًا على ضرورة فك أسر القائد عبد الله أوجلان بأسرع وقت ممكن.

واختتم: "الحقيقة باتت واضحة ولا مفر منها، لذا على الجميع أن يعلم بأننا اليوم نصنع من أنفسنا مدافعات للمطالبة بحرية القائد عبد الله أوجلان عاجلاً غير آجل".

(رع/س و)

ANHA