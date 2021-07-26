انتهاء جولة الاستشارات النيابية الملزمة الأولى في لبنان

وبدأت الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية، وارتفعت أسهم الرئيس نجيب ميقاتي بحيث بات من المتوقّع أن يحصل على 77 صوتاً.

وقبيل بدء الاستشارات، التقى ميقاتي برئيس الجمهورية ميشال عون وخرج من دون الإدلاء بأي تصريح، واكتفى بالقول: "راجع".

وبدوره، سمّى الرئيس سعد الحريري نجيب ميقاتي لتأليف الحكومة، قائلاً "سميت الرئيس ميقاتي بناءً للمسار الذي اتفقنا عليه أمس في بيت الوسط، والبلد بحاجة الى حكومة"، وأعلنت كتلة المستقبل برئاسة النائب سمير الجسر عن تسمية الرئيس ميقاتي لتأليف الحكومة متمنية له "التوفيق".

كما سمّى الرئيس تمام سلام ميقاتي لتأليف الحكومة متمنياً تشكيل حكومة اختصاصيين.

وبدوره سمّى نائب رئيس مجلس النواب إيلي فرزلي ميقاتي لتشكيل الحكومة.

وبدورها، سمّت كتلة "الوفاء للمقاومة" الرئيس نجيب ميقاتي لتأليف الحكومة.

(ز غ)

ANHA