انتهاء حملة تمشيط وتنظيم مخيم الهول بعد يومين من انطلاقها

وبدأت القوات العسكرية والأمنية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بتاريخ 10 حزيران الجاري، حملة تمشيط واسعة النطاق في مخيم الهول, الى جانب عملية إعادة تنظيم جزء من المخيم "قسم المهاجرات".

وأصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا صباح الأربعاء، بياناً كتابياً للرأي العام قالت فيها "التزاماً منا بالإسهام في ترسيخ الأمن والسلم الدوليين, فستعمل الإدارة الذاتية، وعبر قواتها العسكرية وقوى الأمن الداخلي وبالشراكة مع التحالف الدولي في تحسين الأوضاع المعيشية والإنسانية في المخيم.

وبحسب مراسلنا في المخيم أن حملة تمشيط المخيم وإعادة تنظيمه انتهت بعد إكمال نتائجها.

(ي ح)