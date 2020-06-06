انتهاء حملة انتخاب رؤساء مشتركين للمجالس المدنية في منبج

عقدت الإدارة المدنية الديمقراطية في مدينة منبج وريفها خلال الأسبوع المنصرم سلسلة اجتماعات في المدينة والريف , وذلك لانتخاب رؤساء مشتركين جدد للمجالس التابعة للإدارة المدنية .

وعقدت أولى الاجتماعات في ريف المدينة في خط المحترق جنوب غربي المدينة وانتهت في المدينة في الخطين الشرقي والغربي.

وخلال الاجتماعات أجريت الانتخابات عن طريق الاقتراع، حيث تم انتخاب رؤساء مشتركين للمجالس، للبدء بأداء مهامهم.

يذكر أن مجالس الخطوط كانت قد شُكلت عقب تحرير مدينة منبج من مرتزقة داعش في آب/أغسطس عام 2016.

(س ع/ك)

ANHA