انتهاء فعالية الإضراب عن الطعام في حي زور آفا بالتأكيد على تصعيد النضال

بالتزامن مع اقتراب الذكرى السنوية للمؤامرة الدولية ضد القائد عبدالله أوجلان، نظم مجلس مؤتمر ستار فعالية الإضراب عن الطعام في حي زور آفا في العاصمة السورية دمشق.

وزار فعالية الاعتصام في اليوم الثاني عدد من الأهالي وأعضاء لجنة الصلح ولجنة الثقافة والفن في الحي.

باسم لجنة الصلح تحدث كل من الأعضاء كفاء عزيز وعبدالرحمن فرحان اللذان أكدا على أن المؤامرة الدولية على قائد الشعب الكردي عبدالله اوجلان هي مؤامرة دولية تترأسها الدول الرأسمالية الساعية للنيل من عزيمة الشعب الكردي وإرادته.

كما أكدا أن المؤامرة فشلت في تحقيق أهدافها من خلال التفاف الشعوب حول فكر القائد، مؤكدين على مواصلة النضال حتى فك العزلة وتحقيق الحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان.

كما ألقى الإداري في لجنة الثقافة والفن أحمد كوباني كلمة قال فيها: "نحن كلجنة الثقافة والفن نبارك هذه الحملة المباركة ونبارك للقائد اوجلان من هنا الى إمرالي ونهنئ الشعب الكردي بنضاله المتواصل، وننحي لشهدائنا".

وانتهت فعالية الاضراب عن الطعام بكلمة المتحدثة باسم مجلس مؤتمر ستار نوروز خليل قالت فيها : "نود أن نوجه رسالة للعالم بأن نضالنا مستمر واننا مستعدون للاعتصام لأسابيع وأشهر حتى تحقيق حرية القائد الجسدية"

وانتهت الفعالية بترديد الشعارات الثورية وشعارات تطالب بالحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان.

(ك)

ANHA