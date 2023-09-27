انتهاء فعالية الاعتصام بالتأكيد على تصعيد وتيرة النضال لتحرير القائد عبدالله أوجلان

اختتمت فعاليات خيمة الاعتصام التي نصبتها المبادرة الشعبية في إقليم الجزيرة، والتي نصبت في ساحة السريان بمدينة الحسكة للتنديد بالعزلة المشددة على القائد عبدالله أوجلان والمطالبة بحريته الجسدية، تحت شعار "حرية القائد آبو هي ضمان السلام في الشرق الأوسط".

وتحول الاعتصام من داخل الخيمة إلى وقفة احتجاجية رفعت خلالها صور القائد أوجلان ويافطات كبيرة حملت شعار الفعالية وأخرى كتب عليها "ادحروا كل أشكال الخيانة والمؤامرات وحرروا القائد آبو جسدياً"، وسط ترديد شعارات تدعو لحرية القائد أوجلان.

وخلال الوقفة الاحتجاجية ألقيت كلمة من قبل عضو اللجنة التحضيرية لخيمة الاعتصام عبد الغني أوسو قال فيها: "القائد آبو هو قائد شعوب المنطقة، بقوته وفكره وإرادته فرض هذه التسمية على نفسه، في الماضي كنا نعتبر القائد أوجلان قائد الشعب الكردي، ولكن الآن شعوب المنطقة بأكملها تقول بأن القائد أوجلان هو قائدها أيضاً، وخلال هذه الوقفة الاحتجاجية نطالب جميع القوى ومن يطالب بالإنسانية بالوقوف معه".

ولفت قائلاً: "القائد أوجلان يتواجد الآن خلف القضبان كونه هو من دافع عن الحرية والإنسانية والقيم التي كادت أن تمحى من الوجود. المؤامرة التي حيكت ضده كانت من أجل إنهائه والجميع كان يتصور بأن القائد آبو لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، والجميع كان يقول بأن القائد أوجلان سينتهي خلال أشهر، ولكن مازال القائد مستمراً بمقاومته إلى اليوم".

واختتم حديثه بالقول: "ننادي شعوب العالم وشعوب شمال وشرق سوريا أن يصعدوا من وتيرة نضالهم، كون القائد أوجلان عمل من أجل شعوب العالم أجمع والشرق الأوسط والإنسانية، وعلى جميع الشعوب أن تعمل الآن من أجله".

واختتمت فعاليات خيمة الاعتصام بالمطالبة بحرية القائد عبدالله أوجلان وسط ترديد شعار "لا حياة من دون القائد".