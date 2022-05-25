انتهاء فعاليات خيمة المقاومة والكرامة في ديرك

وتوافد اليوم أهالي ناحية تربه سبيه ومنطقة الكوجرات وبرآف وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني في ناحية ديرك إلى خيمة الشبيبة والتي نصبت في ديرك بتاريخ 22 أيار/مايو في شارع مركز دجلة للثقافة والفن في ديرك.

وتخلل فعاليات اليوم عرض مقاطع مصورة لأحاديث القائد عبدالله أوجلان حول دور الشبيبة في الثورات، بالإضافة إلى مشاهد من نضال ومقاومة الكريلا في زاب وآفا شين ضد الفاشية التركية.

واختتم الشبيبة فعاليتها اليوم، بالتأكيد على مواصلة الأنشطة والفعاليات، منها المسيرة الطويلة التي من المقرر أن تبدأ من مدينة قامشلو وتنتهي في ديرك.

وانتهت فعالية اليوم الأخير بعقد حلقات الدبكة على وقع الأغاني التي قدمتها فرقة جودي التابعة لمركز دجلة للثقافة والفن في ديرك.

(ع-ع/ك)

ANHA