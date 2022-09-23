انتهاء فعاليات حملة القضاء على العنف ضد المرأة  في باشور كردستان

وخلال فعاليات الإعلان عن انتهاء الحملة، التي أقيمت قاعة توار في السليمانية، أكدت عضوة الهيئة الإدارية لممثلية مؤتمر ستار سلافا سليمان أن انضمامهم للحملة التي تم الإعلان عنها في 14أيلول الجاري، لن تقتصر فعالياتهم على اسبوع، لأن يوميا تواجه آلاف النساء العنف والقتل تحت ذرائع مختلفة.

وتابعت سلافا سليمان خلال كلمتها بالحديث عن مقتل الشابة الكردية، جينا إميني في روجهلات كوردستان، وقالت :"ليست الكردية الأولى التي يتم استهدافها من قبل النظام الإيراني، إلا أن اليوم في شخصية جينا اميني المئات من النساء ينتفضون ضد وحشية النظام الايراني ، وفي نفس الوقت في سجون الدولة التركية المئات من النساء يناضلن من أجل حقوقهن وحريتهن".

وأشارت في كلمتها إلى نضال المرأة في روج آفا وشنكال ضد داعش والاحتلال، ونضال النساء المستمر في باشور كردستان، داعية جميع النساء والتنظيمات النسائية لتعزيز تضامنهم ضد الذهنية السلطوية والرجعية ورفع مستوى النضال من أجل الحرية.

(سـ)

ANHA