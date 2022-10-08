لتوعية الفئة الشابة والمجتمع من مخاطر الحرب الخاصة وسياسة دولة الاحتلال التركي في إفراغ المنطقة من سكانها الأصليين، وحث الشباب على عدم الهجرة، نظم مجلس الشباب في حزب سوريا المستقبل في مدينة منبج وريفها، منذ ثلاث أيام فعالية "الباص المتنقل".

وتضمنت الفعالية عدة مواضيع منها توزيع بروشورات توعوية وإلقاء محاضرات في القرى التي كان الباص يتوقف فيها.

هذا، وقد كان الباص مزيناً بيافطات كتب عليه "البقاء في الوطن واجب على كل مواطن له انتماء للوطن"، "الوطن وطننا والبقاء والحماية وعدنا لا للهجرة"، "بسواعدنا نبني وطننا لا للهجرة"، "الهجرة فاجعة يتم إدراكها على مراحل".

حول ذلك، تحدث الناطق باسم مجلس الشباب في حزب سوريا المستقبل في مدينة منبج وريفها عدنان خليفة لوكالتنا "هناك عدة أساليب تمارسها الدول الرأسمالية، وفي مقدمتها الدولة التركية، على شعبنا في سوريا بشكل عام وشمال وشرق سوريا، من حرب هجرة الشباب السوريين من المنطقة".

وتابع "تسعى هذه الدول إلى استقطاب أكبر عدد من الفئة الشابة من الشعب السوري، لإفراغ هذه المناطق من شبابها وسكانها الأصليين، وتغيير ديمغرافية وثقافة هذه المناطق، ليسهل عليها احتلالها".

وأضاف "بدورنا، نحن مجلس الشباب في حزب سوريا المستقبل، نقف في وجه المؤامرات التي تحاك ضد الشعب السوري عامة، لذلك قمنا بعدة فعاليات ومن ضمنها فعالية "الباص المتنقل" الذي يحمل يافطات كتب عليها "لا للهجرة الوطن وطننا والبقاء والحماية وعدنا".

واختتم الناطق باسم مجلس الشباب في حزب سوريا المستقبل في مدينة منبج وريفها عدنان خليفة، حديثه "من ضمن هذه الفعالية أيضاً، قمنا بتوزيع البروشورات للفئة الشابة ولعامة الشعب الموجود في مدينة منبج وريفها، بهدف توعية الشباب بمخاطر الهجرة إلى الدول الرأسمالية".

(د)

ANHA