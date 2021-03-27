انتهاء دوريّ الشّهيد عكيد جيلو لكرة القدم بتتويج الفرق الفائزة

برعاية لجنة التربية والتعليم في المجتمع الديمقراطي وبالتنسيق مع الاتحاد الرياضي لإقليم عفرين، انتهى اليوم، دوري الشهيد عكيد جيلو لكرة القدم، والذي شارك به 21 فريقاً من المراحل الإعدادية والثانوية للشباب والشابات، حيث بدأ الدوري بتاريخ 26 شباط الفائت.

وتجمّعت الفرق الستة التي فازت في مباراة النصف النهائية، على أرض ملعب بابنس بمقاطعة الشهباء لبدء الدوري النهائي تحت اسم الشهيد عكيد جيلو.

فقد بدأت المباراة الأولى بين فريقي الإعدادي (تل رفعت × أحدث)، لتنتهي بفوز فريق أحداث.

أمّا المباراة الثانية بين فريقي الثانوي للبنات (تل قراح × تل رفعت)، وانتهت بفوز فريق تل قراح.

والمباراة الثالثة بين فريقي الثانوي للشباب (برخدان × تل رفعت)، وانتهت بفوز فريق برخدان.

وبنهاية البطولة تم تتويج فرق ( تل قراح ، أحداث، برخدان) التي فازت في البطولة، كما تم تكريم (الحكام، أفضل لاعب في بطولة دوري المدارس، أفضل ثلاث حراس، أفضل هداف، الاتحاد الرياضي، بالإضافة إلى لجنة التنظيم والمشرفين على الدوري).

(ل ش/إ)

ANHA