انتهاء دوري شهداء انتفاضة قامشلو لكرة القدم في ديرك

هذا نظمت لجنة النشاطات والفعاليات في المجتمع التربوي بمنطقة ديرك، في بداية شهر آذار، دوري كرة القدم بمشاركة 16 فريقًا من طلبة المرحلة الإعدادية، وسمي الدوري بـ "دوري شهداء انتفاضة قامشلو".

وبعد الوقوف دقيقة صمت، أعلنت صافرة الحكم عن بدء المباراة النهائية التي جمعت فريقي مدرستي تل خنزير وحاج منوح على أرض ملعب كورنيش، وسط شعارات وتشجيع الجمهور للفريقين.

وبعد 90 دقيقة من اللعب، انتهت المباراة بفوز فريق تل خنزير بثلاث أهداف مقابل هدفين لفريق حاج منوح.

ليتم تكريم فريق تل خنزير بميداليات وكأس، فيما وزعت الميداليات على فريق مدرسة حاج منوح الذي تصدر المرتبة الثانية، كما وزعت شهادات التكريم على لجنة التحكيم.

(ع ع /م ح)

ANHA