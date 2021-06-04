انتهاء دوري الرجال لكرة الطائرة بتتويج الفرق الفائزة

وشارك في بطولة دوري الرجال لكرة الطائرة لعام 2021، تسع فرق، وهي فرق (شيراوا، المعاهد، KPC، سنان، روجهات، الشبيبة، عكيد، برخدان، سردم)، والذي ابتدأ في الثاني من شهر نيسان المنصرم.

وتضمنت المرحلة الأخيرة للبطولة أربعة مباريات، المباراة الأولى بين برخدان × شيراوا وانتهت بفوز فريق شيراوا بنتيجة 0×3

المباراة الثانية كانت مؤجلة من المرحلة السادسة للبطولة، وكانت بين فريقي الشبيبة × شيراوا وانتهت بفوز الشبيبة بنتيجة 3×1

أما المباراة الثالثة فجرت بين فريقي سردم × معاهد وانتهت بفوز فريق المعاهد بنتيجة 2×3

والمباراة الأخيرة اليوم دارت بين فريقي روجهات ×سنان وفاز بها فريق روجهات بنتيجة 3×2

وانتهى الدوري بتتويج الفرق الفائزة بالمرتبة الأولى والثانية، بالإضافة الى تتويج حكم الدوري، حيث حاز فريق الشبيبة على المرتبة الثانية وتوج بالميداليات، وحاز فريق روجهات على المرتبة الأولى وتوج بكأس البطولة.

(ل ش)

ANHA