انتهاء دوري أبطال ديرك بفوز فريق قصر ديب

بدأ دوري أبطال ديرك في 17 كانون الاول من العام الفائت، وبمشاركة 42 فريق من ديرك وكري لكي. وتم تأجل مباريات دوري أبطال ديرك نظراً لانتشار فيروس كورونا، إلا إن الفرق النصف النهائي باشرت بالدوري بعد انتهاء الحظر.

والتقى الفريقان المؤهلان إلى الدوري النهائي اليوم بحضور جماهيري غفير من أهالي المنطقة وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني.

وبدأ الدوري بالوقوف دقيقة صمت، لتعلن صافرة الحكم عن بدء المباراة التي جمع فريقي قصر ديب وبراتي على أرض ملعب الكورنيش، لتنتهي المباراة بفوز فريق قصر ديب التابعة لناحية ديرك على فريق براتي بهدفين نظيفين.

وانتهت المباراة بعد أن أعلنت صافرة الحكم عن نهاية دوري ابطال ديرك، وبذلك تم تتويج الفريق الفائز بالكاس وأعضاء الفريق بالميداليات، فيما وزعت الألبسة والميداليات على فريق براتي والذي حصل على الدرجة الثانية ضمن دوري أبطال ديرك، كما تم تكريم فريق التحكيم الذين أشرفوا على المباراة النهائية.

(ع ع/ل)

ANHA