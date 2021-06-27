انتهاء امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية في إقليم الجزيرة

وأجرت هيئة التعليم في إقليم الجزيرة امتحانات موحدة لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية لعام 2021- 2021.

وبدأت امتحانات الشهادة الإعدادية في الـ 7 من شهر حزيران لتنتهي في الـ 24 منه، فيما بدأت امتحانات الشهادة الثانوية للفرع الأدبي في الـ 6 من حزيران وانتهت في 23 منه، أما امتحانات الفرع العلمي فقد بدأت في 6 حزيران وانتهت في الـ 27 منه.

وتحدث عدد من طلاب الشهادة الثانوية الذين أنهوا امتحاناتهم اليوم عن أجواء الامتحانات.

الطالبة زين حبيب أنهت اليوم امتحانات الشهادة الثانوية للفرع العلمي، وقالت إن هيئة التربية والتعليم قدمت لهم الدعم في الفترة التي سبقت الامتحانات: "أتمنى أن ينال جميع زملائي الطلاب درجات عالية في الامتحانات وأن يسجلوا في الكليات التي يرغبون بها".

الطالب دلوفان كيفو عبّر عن سعادته بانتهاء امتحانات الشهادة الثانوية، وقال: "كانت الأسئلة جيدة، تمكنا من حلها بسهولة، نحن سعداء جداً لأننا تمكنا من تقديم الامتحانات هذا العام باللغة الأم، وأتمنى أن يدرس جميع أصدقائي بلغتهم الأم والتقدم للامتحانات".

وبلغ العدد الكلي للطلاب الذي تقدموا لامتحانات الشهادة الثانوية في إقليم الجزيرة 3172 طالباً وطالبة، فيما بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية 3066 طالباً وطالبة.

(ك)

ANHA