انتهاء عملية التصويت في باكور كردستان وتركيا

توجّه نحو 60 مليون و697 ألف ناخباً، اليوم، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات التاريخيّة، واستمرّت التجاوزات التي شهدتها مدن باكور كردستان (شمال كردستان) طيلة اليوم، فيما أدلى قادة الأحزاب ورؤساؤها المشتركين والمرشحون للانتخابات الرئاسيّة والبرلمانيّة أيضاً بأصواتهم ونادوا بـ "الديمقراطيّة".

ووردت من مختلف المدن والنواحي العديد من الأنباء التي تفيد بوقوع تجاوزاتٍ وانتهاكات خلال عملية التصويت، حيث تمّ في مدن باكور كردستان ولاسيما في القرى الإدلاء بالأصوات علناً وجماعيّاً، كما مارس الجنود والشرطة التابعين للسلطات التركيّة ومرشّحو حزب العدالة والتنمية ضغوطاً كبيرة.

توجّه الأهالي إلى صناديق الاقتراع رغم الضغوط

توجّه أهالي باكور كردستان إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم على الرغم من تجاوزات حزب العدالة والتنمية وانتهاكاته.

وكشفت جمعية حقوق الإنسان (ÎHD) في تقريرها المتعلّق بالانتخابات أنّه يجري في العديد من المدن استخدام الأصوات المسجّلة لصالح حزب العدالة والتنمية.

وقام أعضاء حزب العدالة والتنمية بتوزيع سلل غذائيّة تحتوي ملصقات دعائيّة.

أعضاء حزب العدالة والتنمية يراجعون مراكز التصويت بأسلحتهم

راجع رئيس بلديّة ناحية آكدنيز في ميرسين التابع لحزب العدالة والتنمية، محمد مصطفى كولتاك صناديق الاقتراع مع حراسه المسلّحين، ما دفع مرشّح حزب الخضر اليساري، علي بوزان إلى الاعتراض واتّخاذ التدابير اللازمة.

وأدلت النساء اللواتي تعرّضن للعنف والطرد بأصواتهنّ من خلال إخفاء كنياتهنّ.

أمّا في قرية يارباشيه فقد جرى توزيع أوراق تصويت غير مختومة للأهالي.

وصرّح ممثل حزب الخضر اليساري لدى حزب الشعوب الديمقراطي، محمد روشتو ترياكي، أنّ الحزب الوطني في ديلوك قام بتعيين 4 آلاف و83 مشرفاً على الصناديق دون علم الأهالي.

كما سُجّلت العديد من المخالفات في نواحي إسطنبول خلال التصويت.

أنصار وأقارب مرشحي وإداري حزب العدالة صوتوا علناً

وقال ممثل حزب الخضر اليساري محمد روشتو ترياكي أنّهم أثبتوا بالدلائل أن أشقاء رئيس حزب العدالة في سمسور سمحوا برفقة الجنود، لأهالي القرية بالتصويت علناً.

كما نشر حزب الشعب الجمهوري المعارض مقاطع تظهر التصويت بشكل جماعي وعلني لصالح أردوغان في ناحية حران. وفي سيكرا اعتدى حماة القرى على المكلفين من قبل حزب الخضر اليساري.

اعتدى أحد متزعمي حماة القرى ويدعى شيخموس بابات برفقة أبنائه على المكلفين من قبل حزب الخضر اليساري في بلدة سيكركي التابعة لشرنخ.

وفي نصيبين تعرض المكلفين من قبل الحزب الخضر اليساري للتهديد من قبل رئيس حزب العدالة في نصيبين لطيف أوزل ومرافقيه المسلحين. وفي مدينة أضنة اعتدى أنصار حزب العدالة على المكلفين بمراقبة صناديق الاقتراح من الأحزاب.

تهديد القرويين في جزير

في ناحية جزير التابعة لشرنخ تعرض القرويين للتهديد في حال لم يصوتوا لصالح حزب العدالة والتنمية.

وفي ناحية قلابان التابعة لشرنخ تم منع الوفد الدولي للدخول إلى المدرسة، كما طلب من حماة القرى صوراً لتصويتهم، كما أمر المحافظ بإخراج جميع مراقبي صناديق الاقتراع.

كما تعرض مراقبي الصناديق المكلفين من قبل حزبي الخضر اليساري وحزب الشعب الجمهوري للاعتداء في قريتي كانيا خزالان وكولك التابعة لسمسور.

أما في آمد لم يتمكن 200 شخص من الإدلاء بأصواتهم، حيث تم اعتبارهم من أعضاء هيئة الصناديق.

(ر)