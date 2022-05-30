انتهاء عملية الإحصاء السكاني في المنطقة الجنوبية الشرقية لمقاطعة الحسكة

مع مواصلة مكتب التخطيط والتنمية والإحصاء في إقليم الجزيرة، عملية الإحصاء والمسح السكاني في المنطقة الجنوبية والشرقية لمقاطعة الحسكة "الهول، العريشة، الشدادي، عبدان، مركدة، الدشيشة"، والتي بدأت يوم أمس الأحد، انتهت قبل قليل من عملية الإحصاء والمسح السكاني.

وبدأت عملية الإحصاء صباح يوم أمس الأحد بالتنسيق مع المجمعات التربوية في النواحي والبلدات، ومع الرئاسات المشتركة للكومينات في البلدات والقرى، عبر فرق مكلفة بمهمة المسح مؤلفة من "معلمين والرؤساء المشتركين للكومينات، بالإضافة إلى مشرفين من المجمعات في النواحي، ومشرفين من مكتب التخطيط والتنمية والإحصاء في إقليم الجزيرة"

وحسب أعضاء اللجان الخاصة بالمسح والإحصاء، فمع ساعات المساء الأولى انتهت عملية الإحصاء والمسح في المنطقة الجنوبية والشرقية لمقاطعة الحسكة، بعد أن استمرت لمدة يومين متواصلين.

(كروب/أم)

ANHA