انتهاء التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية

وكانت التصويت قد بدأ في باكور (شمال كردستان) وتركيا في الساعة 08.00 من صباح اليوم، وانتهت قبل قليل في الساعة 17.00 .

في عموم تركيا توجه 60 مليون و 721 ألف و 745 ناخب إلى صناديق الاقتراع في 973 ناحية، وأدلوا بأصواتهم عبر 191 ألف صندوق اقتراع.

عقب الانتهاء من عملية التصويت، بدأت عملية الفرز.

وبحسب القانون التركي، يمكن لوسائل الإعلام الكشف عن النتائج غير الرسمية، وذلك بعد أن تسمح الهيئة العليا للانتخابات بذلك.

ويتنافس في الجولة الثانية من الانتخابات المرشحان اللذان حققا أكبر نسبة من الأصوات في الجولة الأولى، وهما رجب طيب أردوغان وكمال كليجدار أوغلو.

في الجولة الثانية لا تُؤخذ نسبة (50+1 بالمائة) بعين الاعتبار، ويفوز في الانتخابات المرشح الذي يحصد أكبر نسبة من الأصوات.

(س ر)

ANHA