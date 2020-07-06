انتهاء المهرجان الأول لبراعم الفرات في الرقة

المهرجان الأول لبراعم الفرات كان تحت شعار "نحيا من أجل الطفولة" عني بتقديم فقرات فنية وعروض مسرحية، وشمل بلدتي رطلة و كديران في ريف الرقة بالإضافة إلى المدينة, ونُظم اليوم الأخير من المهرجان في ريف الرقة الجنوبي في مطعم القرية.

وبدأ برنامج اليوم الأخير للمهرجان بالوقوف دقيقة صمت، تلتها عدة كلمات، توجهت بالشكر لكل من شارك في المهرجان وعمل على إنجاحه.

وعُرض خلال المهرجان، وعلى مدار أيامه الثلاث فقرات فنية وغنائية وعروض مسرحية من تراث شمال وشرق سوريا قدمتها فرق للأطفال من مدينتي الرقة ودير الزور وريفهما بالإضافة إلى فقرات قدمها أطفال من مدينة عفرين المحتلة.

ختام المهرجان الأول لبراعم الفرات جاء مع تأكيد لجنة الثقافة والآثار المُنظِمة للمهرجان على العمل على تنظيمه بتاريخ الرابع من شهر تموز من كل عام.

(أ ع- ع ع/ك)

ANHA