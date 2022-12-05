انتهاء المعرض التسويقي الأول للأعمال اليدوية في منبج

انطلق يوم أمس، في مدينة منبج المعرض التسويقي الأول للأعمال اليدوية، دعماً لذوي الاحتياجات الخاصة بتنظيم ورعاية لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل في الإدارة المدنية الديمقراطية لمدينة منبج وريفها، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة المدنية الديمقراطية لمدينة منبج وريفها، نزيفة خلو، خلال كلمة الافتتاحية يوم أمس "كل ما نقوم به هو لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال هذا المعرض جميعنا سنكون سنداً لهم، فمن ريع المعرض سيتم دعم ذوي الاحتياجات الخاصة عبر مشاريع سواء كانت استثمارية أو علمية مهنية وثقافية".

وشمل المعرض، عرض "لوحات ورسوم فنية، أعمال نحت على الحجر، وأشغال من الصوف" للبيع، ليعود ريعها لذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة منبج.

وشهد اليوم مع دخول المعرض يومه الثاني إقبالاً من قبل الأهالي وذوي الاحتياجات الخاصة، وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني.

(ش س/أم)

ANHA