انتهاء الإحصاء والمسح السكاني في عموم مقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا

بدأ مكتب التخطيط والتنمية والإحصاء في إقليم الجزيرة، منذ صباح يوم أمس، عملية الإحصاء والمسح السكاني في مدينة الحسكة وقراها "مركز المقاطعة"، استكمالاً لعملية الإحصاء السكاني في مدن ونواحي المقاطعة، لتنتهي قبل ساعات بعد أن استغرق الإحصاء 5 أيام.

ومع انتهاء عملية الإحصاء في مركز مقاطعة الحسكة اليوم، تنتهي عملية الإحصاء والمسح السكاني في مقاطعة الحسكة، من قبل مكتب التخطيط والتنمية والإحصاء في إقليم الجزيرة، بعد الانتهاء من إحصاء المناطق الشمالية والغربية "الدرباسية، زركان، وتل تمر" في الـ 24 من أيار/ مايو الفائت، ومن المناطق الجنوبية والشرقية للمقاطعة "الهول، والشدادي، ومركدة، والعريشة، والدشيشة" في الـ 30 من الشهر نفسه، والتي استمرت 18 يوماً.

وشاركت فيها إلى جانب مكتب التخطيط والتنمية والإحصاء، المجمعات التربوية في المقاطعة عبر معلميها، والرئاسات المشتركة للكومينات والمجالس.

وكانت الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة قد بدأت عملية الإحصاء السكاني، في الـ 22 من نيسان/أبريل الماضي، انطلاقاً من منطقة كوجرات التابعة لمقاطعة قامشلو.

(أم)

ANHA