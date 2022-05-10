انتهاء الاجتماع الخامس للجنة صياغة العقد الاجتماعي في الحسكة برفع بند يتعلق بالعمال

عقدت لجنة صياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا اليوم اجتماعاً في ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة، ليكون الخامس من نوعه لشرح مسودة العقد لأكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع في مقاطعة الحسكة، ضمن المرحلة الثالثة من أعمال اللجنة، قبل المصادقة عليه من قبل المجلس العام في الإدارة الذاتية.

وبدأ الاجتماع في قاعة مجلس عوائل الشهداء في مركز الناحية بالوقوف دقيقة صمت على أراوح الشهداء، بحضور الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة الحسكة سمر العبد الله والمتحدث الرسمي باسم الإدارة الذاتية لقمان أحمي.

وحضره العشرات من الرؤساء المشتركين للمجالس والكومينات في كل من ناحية "تل تمر، بلدة الغرة، جبل كزوان، وزركان" وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني، وأعضاء مؤسسات الإدارة الذاتية في الناحية.

وقرئت في بداية الاجتماع مسودة العقد الاجتماعي المؤلفة من 99 بنداً من قبل ديوان الاجتماع ممن هم من أعضاء لجنة صياغة العقد، وتم شرحها للحضور، لتليها مداخلات عديدة من الحضور، أثنت جلها على الجهود المبذولة في صياغة العقد لضمان حقوق المكونات في مستقبل المنطقة.

كما حملت لجنة صياغة العقد عن الاجتماع بعد المداخلات، اقتراحاً اتفق عليه أغلبية الحضور، نص على إضافة بند يخص العمال في مختلف المجالات، ويضمن تمثيلهم وحقوقهم، وتأكيدات المشاركين على ضرورة الإبقاء على بنود العقد وعدم الإخلال بها لضمان المحافظة على مكتسبات شمال وشرق سوريا المتحققة.

المتحدث الرسمي للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا لقمان أحمي، أكد في تصريح لوكالتنا، على هامش الاجتماع، على أهمية هكذا نوع من الاجتماعات، وعلى أهمية المقترحات والآراء التي تطرح فيه.

وقال أحمي: "عرضنا اليوم مسودة العقد الاجتماعي على مجلس تل تمر وأعضاء مجالسها، للاطلاع على آرائهم حول البنود المتفق عليها بالإضافة لتدوين ملاحظاتهم لأخذها بعين الاعتبار في الصيغة النهائية لمسودة العقد".

وحول أهم ما تم التركيز عليه في هذا الاجتماع، أشار أحمي أنه تم عرض مادة هامة للإضافة إلى المسودة الحالية، نصت على ضرورة إضافة بند خاص يضمن تمثيل وحقوق العمال، وقال: "كما أننا سنقدم كل ما طرح للجنة الموسعة ومنها للمصغرة، لدراستها قبل الخروج بالصياغة النهائية، وتقديمها للمصادقة".

ولفت أحمي إلى أن الاجتماع تضمن أيضاً الرد على استفسارات الحضور حول بنود الحقوق والحريات الأساسية.

(أم)

ANHA