انتهاء أعمال منتدى المرأة الشابة في الحسكة بجملة من القرارات والتوصيات

عقدت المرأة الشابة، صباح اليوم، منتدى الحماية الجوهرية لاتحاد المرأة الشابة على مستوى شمال وشرق سوريا، في صالة سردم بمدينة الحسكة، وذلك تحت شعار "بحرب الشعب الثورية تحمي المرأة الشابة ذاتها وتحطم العنف والاحتلال"."

وشارك في المنتدى نحو 60 شابة من مختلف أنحاء شمال وشرق سوريا، وعضوات مؤتمر ستار والمرأة الشابة، ووحدات حماية المرأة.

وتضمنت أعمال المنتدى محورين رئيسين، حيث تضمن المحور الأول الذي قرأته الإدارية في اتحاد المرأة الشابة روناهي حسن، الحماية الجوهرية وأهميتها لدى المرأة الشابة.

وتم تسليط الضوء في هذا المحور على موضوع سيطرة الذهنية الذكورية على النساء مما يزرع في أذهان الرجال أنهم أصحاب حق ويمارسون أقسى أنواع التعنيف ضد النساء، وغياب الجانب العلمي والواقعي الذي وضع المرأة أمام صفقة لا تليق بها كونها نواة بناء الأسرة والتي من خلالها يبنى المجتمع.

أما المحور الثاني فكان حول ما تتعرض له النساء من " الاغتصاب، والعنف والاعتداء، ، ضد العمالة والدعارة، وطرق الحل".

وناقش المحور الثاني ما تتعرض له النساء من أشكال التحرش، الذي أصبح جزءاً من السلوك الذكوري الاعتيادي، وأن هذا التحرش قد يكون في الأماكن العامة مثل " المدارس، الجامعات، الحدائق، في الشارع" والذي يتضمن الملاحقات والنظرات الخبيثة التي تحمل كلمات بذيئة خارج نطاق الأخلاق.

وأيضاً الملاحقة الدائمة للمرأة ومضايقتها في الأماكن العامة.

فيما فتح باب النقاش حول المحورين من قبل المشاركات.

وبعد مناقشات مستفيضة توصلت المجتمعات إلى جملة من الحلول والتوصيات حول كيفية حماية المرأة لنفسها حيال ما تتعرض له من مشاكل ومضايقات وحصولها على حقوقها، ومنها:

1ـ التعرف على جميع الحقوق التي من حق المرأة أن تكون على علم بها.

2ـ الدفاع عن النفس ضمن إطار قانوني وعدم التنازل عن حقك وذلك من خلال شكوى.

3ـ الثقة بالنفس والقدرة على المواجهة.

4ـ أن تكون المرأة حازمة والحزم والشجاعة رادع للجبناء.

5ـ طلب المساعدة من منظمات المجتمع المدني التي مهمتها التصدي للعنف ضد المرأة.

واختتم المنتدى بقراءة البيان الختامي من قبل الإدارية في اتحاد المرأة الشابة في شمال وشرق سوريا ريم دادا.

وجاء في البيان " يجب على المرأة حماية نفسها وذاتها من جميع ما تتعرض له بقوة وثبات، وإن كل امرأة شابة يجب أن تكون حرة من جميع القيود، وتحصل على كامل حقوقها"

وتابع البيان بالقول " يجب أن يعقد مثل هذا المنتدى في كل مكان، لنشر فكر المرأة في كامل المجتمع وبين جميع المكونات، ولتعريف كل شابة بما لها من حقوق وما عليها من واجبات"

ونوه البيان إلى " ضرورة إقامة دورات فكرية على جميع الأصعدة للنساء، لتمكينها من التصدي لجميع ما تتعرض له من" تحرش، واعتداء، وضرب، وقتل".

وأضاف البيان " يجب أن يجعلن من حرب الشعب الثورية، قاعدة وأساساً قوياً لبناء قاعدة متينة للمرأة"

واختتم البيان بالمطالبة بإقامة دورات تدريبية مغلقة ومفتوحة للمرأة الشابة.

وانتهت أعمال المنتدى بترديد المشاركات شعارات تحيي مقاومة المرأة " المرأة حياة حرة".

(كروب/ك)

ANHA