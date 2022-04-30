انتهاء أعمال اليوم الأول من كونفرانس وحدات حماية المرأة

أنهت قبل قليل وحدات حماية المرأة YPJ أعمال اليوم الأول لكونفرانسها الثالث، بعد أن انطلق صباح اليوم في مدينة الحسكة شمال وشرق سوريا، تحت شعار "القوة الضامنة لحرية المرأة، حماية الأراض ودحر الاحتلال"، بحضور 400 عضوة ومقاتلة في صفوف وحدات حماية المرأة من مختلف مناطق انتشارها، على رأسهن عضوتا القيادة العامة نوروز أحمد، وسوزدار ديرك.

وانطلق الكونفرانس في الصالة الثقافية لوحدات حماية المرأة YPJ، بكلمات عدة بدأت بكلمة الافتتاحية من قبل عضوة القيادة العامة لوحدات حماية المرأة نوروز أحمد، وكلمة لمؤتمر ستار ألقتها ليلاف حسن، وكلمة قوات حماية المجتمع- المرأة زينب عفرين، وكلمة حمدية كوتي والدة الشهيدة القيادية ومؤسسة وحدات حماية المرأة جيندا روناهي.

وتخلل الكونفرانس، شرح الأوضاع السياسية، والعسكرية التي يشهدها العالم، وبالتحديد الشرق الأوسط ومنها سورية والساحة الكردستانية، وتم التركيز على واقع شمال وشرق سوريا من الناحيتين السياسية والعسكرية.

وأنهت الوحدات جدول أعمال كونفرانسها لليوم الأول، بتوزيع التقرير السنوي على العضوات المشاركات في الكونفرانس للاطلاع، ولمناقشته خلال اليوم الثاني من الكونفرانس يوم غد.

وبحسب برنامج الكونفرانس ليومه الثاني، فمن المقرر أن تنهي وحدات حماية المرأة كونفرانسها الـثالث يوم غد، وسيتخلله قراءة التقرير السنوي لفعاليات وأعمال وحدات حماية المرأة، ومناقشة الوضع التنظيمي، إعادة النظر في النظام الداخلي وتعديله والخروج بتوصيات".

(أم)

ANHA