انتهاء أعمال التّوسعة الثالثة في مخيّم كري سبي والإدارة تحدّد موعد الاستقبال فيه

أنهت اليوم إدارة مخيم مهجري كري سبي كافة التجهيزات اللازمة لاستقبال المهجرين في التوسعة الثالثة من كهرباء ومياه وصرف صحي وغيرها.

هذا وباشرت إدارة مخيم مهجري كري سبي بأعمال التوسعة الثالثة منذ بداية شهر تشرين الأول من العام الماضي، بهدف استقبال المزيد من العائلات التي هجرها المحتل التركي عن مدنهم وقراهم في مقاطعة كري سبي وريفها.

والتوسعة الثالثة هي عبارة عن مساحة أرض بجانب المخيم تقدر مساحتها بـ 100 دونم، مقسمة إلى 23 قطاعاً، تقاسمت كل من إدارة المخيم والمنظمات الشريكة بداخله العمل فيها، حيث كان استئجار الأرض وفرشها وتوصيل الكهرباء إليها بالإضافة إلى الخيم من نصيب الإدارة، فيما تعهدت المنظمات الشريكة بداخل المخيم "بلومند، أكتد" بأعمال الصرف الصحي وبناء السياج.

وبعد مضي 8 أشهر من العمل أعلنت اليوم إدارة المخيم إتمام أعمال التوسعة، حيث باشرت ببناء خيم للاستقبال.

وفي لقاء لوكالتنا مع الرئيس المشترك لإدارة المخيم محمد الشيخ قال بأنّ أعمال التوسعة جاهزة بالكامل، وهي الآن جاهزة للاستقبال، مبيناً أنّ القدرة الاستيعابية لهذه التوسعة 550 خيمة.

هذا وفي تصريحات سابقة لإدارة المخيم، فإنّه كان من المقرر استقبال 600 عائلة في هذه التوسعة من أصل 920 عائلة مسجلة لديهم في الأرشيف ممن يطلبون الدخول إلى المخيم بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة في أماكن نزوحهم الأولى في كل من مدينتي الرقة والطبقة، من حيث غلاء أجور المنازل وغيرها.

وبهذا الصدد قال الشيخ: "خفضنا الاستقبال لأنّه سيكون هناك مرافق عامة داخل التوسعة الثالثة".

وعن موعد البدء بالاستقبال قال الرئيس المشترك لإدارة المخيم بأنّهم سيبدؤون بالاستقبال بتاريخ 6 من الشهر الحالي.

هذا ويقطن مخيم مهجري كري سبي الذي أنشأه مجلس مقاطعة كري سبي في الـ 22 من شهر تشرين الثاني من العام 2019 بالقرب من بلدة تل السمن في ريف الرقة الشمالي لاستقبال الهجرين قسراً نتيجة احتلال مدنهم وقراهم في مقاطعة كري سبي/ تل أبيض وريفها 3530 مهجراً، يتوزعون على 720 عائلة.

(ج)

ANHA