انتهاء أعمال الندوة الحوارية برسالة للمتحدث باسم وحدات حماية الشعب

استمرت صباح اليوم السبت، أعمال اليوم الثاني من المنتدى الحواري في مدينة كوباني حول الحرب الخاصة بمشاركة عدد من المثقفين وشخصيات المجتمع المدني وممثلين عن الأحزاب السياسية.

المتحدث باسم وحدات حماية الشعب نوري محمود أرسل رسالة إلى المشاركين في الندوة دعا فيها كل شخص لتحمل مسؤولياته إزاء حماية قيم الثورة.

وقال نوري محمود في رسالته" يجب قبل كل شيء أن نتذكر ثورة الـ19 من تموز، الثورة التي أطلقها الشعب وأدارها واستمرت إلى يومنا هذا وهذا ما دفع المجتمع الدولي والمحلي للوقوف إلى جانب هذه الثورة ودعمها".

وأشار محمود إلى أنه" رغم قلة الإمكانات على كافة الأصعدة وعلى الرغم من النواقص والمنغصات الاقتصادية لا تزال الإدارة الذاتية تسير على قدم وساق، وهذا ما يدفع الدول والأنظمة المعادية لهذا الفكر لتهاجمه وبكل السبل والوسائل في محاولة منهم للقضاء على الإدارة الحرة والديمقراطية التي يديرها أبناء شمال وشرق سوريا لذلك هم الآن يلجؤون إلى الحرب الخاصة".

ونوه محمود إلى ضرورة أن يتحمل كل فرد مسؤولياته إزاء حماية القيم الاجتماعية والثورية، والعمل على تطويرها، من خلال تعزيز التواصل مع المؤسسات وتطويرها، وطرح الآراء والأفكار وتصحيح مسارها من خلال النقد البناء".

وانتهت الندوة الحوارية، بعد الاستماع إلى رسالة المتحدث باسم وحدات حماية الشعب نوري محمود ومناقشتها والاستماع إلى آراء المشاركين.

(س ع . ن ك/ك)

ANHA