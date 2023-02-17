وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها منصات إخبارية، خروج احتجاجات شعبية ضد الدولة الإيرانية بمناسبة مرور 40 يوماً على إعدام اثنين من المتظاهرين جرى اعتقالهما في الاحتجاجات التي اندلعت بعد مقتل الشابة، جينا أميني منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي.

وحسب مقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل الافتراضي، هتف المتظاهرون في ستار خان بالعاصمة طهران هتافات ضد الدولة الإيرانية.

وأطلقت قوات الأمن الإيرانية الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في شارع ستار خان، حسب تقارير نشرت على مواقع التواصل الافتراضي.

وتحدثت التقارير عن تجمعات أيضاً في العاصمة، طهران، بارس، ونارمك، وشهرزيبا، وإكباتان وشارع شريعتي بالقرب من المترو، وأظهرت صور تجمعات بساحة الثورة في طهران.

كما خرجت احتجاجات في مدن محافظة كردستان في روجهلات كردستان وأضرم المحتجون في مدينة سنندج، مركز المحافظة، النيران وأغلقوا الطرق في شوارع المدينة وسط هتافات ضد الدولة الإيرانية.

وتم الإبلاغ عن تجمعات في مدن أصفهان وشيراز ورشت وأراك ومشهد شمال شرقي إيران، حسب ما نقلت وكالة روج نيوز.

ويأتي ذلك بعد دعوات أطلقها مجموعة من النشطاء قبل يومين، لتنظيم مظاهرات وفعاليات عامة في 17 شباط، وذلك في ذكرى أربعينية المتظاهريْن "محمد مهدي كريمي ومحمد حسين"، اللذين أعدما على يد الدولة الإيرانية، 7 كانون الثاني الماضي، وكجزء من حملة الدعوات، وُزعت بروشورات في العديد من مدن روجهلات كردستان وإيران؛ تدعو لإقامة مظاهرات.

(د ع)