انتفاضة Jin, Jiyan, Azadî مستمرة في روجهلات وإيران

وأفادت وكالة روج نيوز، بإجبار سلطات الدولة الإيرانية الطلاب والعمال على المشاركة في المسيرات والفعاليات التي نظمتها الدولة الإيرانية؛ لإحياء الذكرى السنوية 44 لـ "ثورة 1979"، والذي صادف أمس السبت 11شباط.

بينما، نظم معارضون إيرانيون في نيوزيلندا والعديد من المدن في أوروبا وأميركا؛ مظاهرات وفعاليات كبيرة رداً على سياسات القمع للدولة الإيرانية.

وفي المظاهرات التي نظمها نشطاء من إيران وروجهلات (شرق كردستان)، في عشرات المدن في أستراليا ونيوزيلندا وكندا وأميركا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وقبرص، كان شعار Jin, Jiyan, Azadî (المرأة، الحياة، الحرية) هو الشعار الأساسي للناشطين، والذي تم ترديده بلغات مختلفة، وأعرب النشطاء عن غضبهم واستيائهم من سياسات الدولة الإيرانية.

كما رفع المتظاهرون صور الذين فقدوا حياتهم وأصيبوا خلال الاحتجاجات، ويافطة حملت عبارة "الحكومة الحالية في إيران عدو المرأة، وعدو الحياة، وعدو الحرية".

(ي م)