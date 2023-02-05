وأشارت وكالة روج نيوز التي تتابع الانتفاضة الشعبية في روجهلات (شرق كردستان) وإيران عن كثب إلى وضع المحتجين في مدينة إيلام شرق كردستان الزهور في المكان الذي فقد فيه محسن قيصري حياته على يد سلطات الدولة الإيرانية.

وبحسب بعض الصور التي تم تداولها، أبدى الشبان في بعض أحياء مدينة سنه استياءهم من سياسات الدولة الإيرانية من خلال إشعال النيران وترديد الشعارات المناهضة للحكومة.

وفي مدينة بانه، أعرب العديد من المعلمين عن دعمهم لزملائهم في سقز وديواندرا ومريوان وسنه، كان قد تم طردهم من وظيفتهم لمطالبتهم بحقوقهم.

وفي إيران، تستمر الاحتجاجات بأشكال مختلفة بالإضافة إلى ذلك، فإن لا مبالاة الحكومة بضحايا الزلزال الذي ضرب مدينة خوي في شرق كردستان هي إحدى القضايا الأخرى التي تثير استياء المواطنين.

وفي هذا السياق، أدان بعض السجناء السياسيين في سجن إيفين بطهران، لامبالاة النظام تجاه ضحايا التعذيب، وطالبوا بالمساعدة.

والانتفاضة الشعبية التي اندلعت في عموم روجهلات كردستان وإيران؛ إثر جريمة قتل الشابة الكردية، جينا أميني في 16 أيلول من العام المنصرم على يد "شرطة الأخلاق" الإيرانية، بذريعة عدم التزامها بشروط الحجاب ، مستمرة منذ نحو خمسة أشهر دون انقطاع.

(ي م)