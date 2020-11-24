أنشطة تناهض العنف وتدعم حرية المرأة

وتأتي الفعاليات في إطار يوم الـ 25 تشرين الثاني، اليوم العالمي للقضاء على العنف على المرأة، وتضمنت عروضًا مسرحية وإصدار بيانات.

الشهباء

وبهذه المناسبة، قدّمت حركة الهلال الذهبي لإقليم عفرين عرضًا مسرحيًّا بعنوان (عرض شوارع)، يسلط الضوء على العنف الذي تتعرض له المرأة، وإلى جانب التوعية باتباع الفكر الحر والتشاركي.

أقيم العرض بحضور العشرات من أهالي ناحية أحداث في مقاطعة الشهباء في دوار الناحية.

حلب

في السياق: نظم منتدى حلب الثقافي معرضًا للصور بعنوان "استهداف المرأة الطليعية"، في قاعة الاجتماعات لمجلس سوريا الديمقراطية في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود.

وشارك في المعرض العشرات من إداريات المجالس والأحزاب السياسية في حي الشيخ مقصود والأشرفية.

وتضمّن المعرض صور النساء الرياديات والمناضلات اللواتي استشهدن من جميع أجزاء كردستان، وصور الأخوات ميرابال، وإلى جانب كل صورة نبذة عن كل الشهيدة وتاريخ ومكانة استشهادها.

ويستمر المعرض حتى الساعة الرابعة من مساء اليوم، بتقديم شهادة تقدير من قبل منتدى حلب الثقافي لجميع الرسامات اللواتي قمن بإعداد هذه الصور.

الشدادي

وفي الشدادي، أصدرت نساء المؤسسات المدنية في الناحية بيانًا لمناهضة العنف إلى الرأي العام.

وحضر البيان العشرات من نساء الناحية، وقرئ من قبل إدارية مؤتمر ستار رهف العلي، وجاء فيه:

"رفيقات دربنا عاشقات الحرية، نساء شمال وشرق سوريا اللواتي عانين ودفعن الثمن، أصبحن بمقاومتهن نجومًا لامعة في الشرق الأوسط، وأننا اليوم نرفع أصواتنا من جغرافية هزمت تنظيم داعش وأمثاله بمقاومتها العظيمة.

نحن نعلم أن هذه المرحلة صعبة للغاية، فنحن نتعرض لأشد الهجمات الوحشية لنستسلم للحياة المفروضة بين الدين والتمييز، الذهنية الذكورية أخطر جزء من إيديولوجية الحداثة الرأسمالية لجعل وجود المرأة لا معنى له.

منذ آلاف السنين وهناك إبادة جماعية ضد النساء، لكن لم يصف أحد قتل النساء بأنه إبادة، نحن لدينا القوة والتصميم والإرادة ونؤمن بأنفسنا لتحقيق العدل والمساوة.

وناشد البيان في ختامه كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية الخروج عن صمتها حيال ما يجري، وأخذ ما تعانيه المرأة السورية خاصة من انتهاكات على مرأى من العالم بعين الاعتبار".

وانتهى البيان بترديد الشعارات التي تدعم حرية المرأة.

(كروب/س و)

ANHA