انقطاع تام للكهرباء عن مقاطعة الشهباء جراء حصار حكومة دمشق

توقفت كافة المولدات التي تغذي مقاطعة الشهباء بالتيار الكهربائي، جراء الحصار الخانق الذي تفرضه حكومة دمشق ومنعها دخول مادة المازوت المعتمدة في تشغيل المولدات إلى المنطقة.

ويسود مقاطعة الشهباء ومخيمات مهجري عفرين الخمسة المنتشرة في المقاطعة منذ ساعات متأخرة من ليلة أمس، ظلام دامس، نتيجة توقف المولدات عن العمل بسبب نفاذ وقودها، وفق ما أكده مراسلنا.

وكانت هيئة الإدارة المحلية والبيئة لمقاطعة عفرين والشهباء قد قننت في وقت سابق ساعات عمل المولدات من أربع ساعات إلى ساعتين فقط، وحذرت خلال بيان أمس، من توقف كافة المولدات الكهربائية.

كما حذرت هيئة الاقتصاد والزراعة في مقاطعة عفرين والشهباء خلال بيان في اليوم ذاته، من أن المنطقة تتجه نحو كارثة إنسانية نتيجة الحصار المفروض من قبل حكومة دمشق على المنطقة وطالبت الجهات الحقوقية بفك الحصار وإدخال مادتي المازوت والطحين بشكل فوري إلى المنطقة.

(آ ر/ف)

ANHA