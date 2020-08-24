انقطاع التيار الكهربائي في عموم المناطق السورية نتيجة انفجار في خط الغاز في ريف دمشق

وقال وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي لوكالة سانا إن الانفجار وقع بين منطقة الضمير وعدرا في ريف دمشق.

وأوضح خربوطلي أن الانفجار، وهو السادس من نوعه الذي يتعرض له هذا الخط في المنطقة نفسها، أدى إلى هبوط ضغط الغاز الموجود في محطة توليد دير علي وبالتالي فقدان كميات الغاز.

وقد أدى الانفجار إلى خروج باقي المحطات عن العمل بشكلٍ متتال، ما أدى إلى حدوث انقطاع في الكهرباء.

ونقلًا عن وزير الكهرباء قوله إن الانفجار قد يكون "عملًا إرهابيًّا".

ومن جانبه قال وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم إن خط الغاز العربي المغذي للمنطقة الجنوبية تعرض لانفجار ناجم عن عمل "إرهابي".

وأضاف غانم “لقد استطعنا فصل الصمامات المقطعية الخاصة بهذا الخط حسب مراحلها، بمعنى نفصل موقع العطل أو الاعتداء الإرهابي على هذا الخط، وبالتالي إعادة تغذية محطة الناصرية بالغاز ومحطة جندر وعودة التيار الكهربائي تدريجيًّا”.

(ش ع)