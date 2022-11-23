انقطاع التيار الكهربائي عن العديد من مدن ونواحي إقليم الجزيرة نتيجة القصف التركي

تعرضت المحطة الرئيسية لتوليد الكهرباء في منشأة غاز السويدية، صباح اليوم لقصف من قبل طائرات الاحتلال التركي.

وبحسب ما صرح به الرئيس المشترك لمكتب الطاقة في إقليم الجزيرة أكرم سليمان، فإن القصف تسبب بأضرار كبيرة بالمنشأة وانقطاع التيار الكهربائي عن المدن والنواحي التي تتغذى من المحطة.

سليمان أكد أنهم يعملون جاهداً لتوفير الكهرباء من خطوط استثنائية للمشافي والمطاحن والأفران.

هذا وتتعرض منذ يوم أمس العديد من مواقع النفط والمحطات الرئيسية للتجميع في ريف تربه سبيه وديرك وجل آغا لقصف ممنهج من قبل طائرات جيش الاحتلال التركي المسيّرة والحربية.

(ر ر/سـ)

ANHA