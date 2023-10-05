انقطاع الكهرباء عن المؤسسات الخدمية والمشافي نتيجة القصف التركي

قصفت طائرة مسيّرة تابعة لدولة الاحتلال التركي ظهر اليوم، المحطة الشمالية للكهرباء (محولة القدرة الثانية للمحطة الشمالية) في مدينة قامشلو، والتي كانت تغذي معظم أحياء المدنية والمنشآت الحيوية للمدينة عبر 16 مخرجاً ضمن محولتين.

وبحسب دائرة الكهرباء في مدينة قامشلو، فإن إحدى المحولات في المحطة خرجت عن الخدمة بشكل عام، والأخرى تضررت بشكل جزئي نتيجة القصف، ما أدى لانقطاع الكهرباء عن محطتي (عويجة وجقجق للمياه)، والصوامع ومطحنة الجزيرة في قامشلو، ومشفى القلب والعين و6 مشافي أخرى، والفرنين الآليين في قامشلو، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من منازل الأهالي في المدينة.

أما في عامودا، والتي تعرضت محطة الكهرباء الرئيسية للناحية للقصف أيضاً، فإن جميع المؤسسات الخدمية وأحياء المدينة والقرى التابعة لها ستتأثر بانقطاع الكهرباء.

(كروب/آ)

ANHA