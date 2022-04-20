انقسام بين أعضاء مجلس الأمن حيال تعيين المبعوث الأممي إلى ليبيا

وتنتهي مهمة البعثة السياسية للأمم المتحدة في ليبيا في 30 نيسان/ أبريل.

ومنذ النصف الثاني من 2021، واستقالة السلوفاكي يان كوبيش في تشرين الثاني/ نوفمبر، يشهد مجلس الأمن خلافات بشأن عدد من المسائل في ليبيا. لذلك لم يتم تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر لأكثر من أربعة أشهر، ثم تم تمديدها مجدداً في كانون الثاني/ يناير لثلاثة أشهر فقط.

وقال دبلوماسي طلب عدم كشف هويته إن مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، شددت في اجتماع الثلاثاء، على أهمية تمديد بعثة المنظمة الدولية لمدة سنة، بحسب ما أفادته شبكة "الحرة".

ورداً على سؤال حول ليبيا في مؤتمره الصحفي اليومي، اكتفى المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بالقول إن "الرسالة الأساسية علناً وسراً هي ضرورة اتحاد القادة الليبيين من أجل مصلحة الشعب الليبي".

ومنذ تشرين الثاني/ نوفمبر، لم يقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى مجلس الأمن أسماء شخصيات يمكن أن تتولى المهمة خلفاً ليان كوبيش، الذي سيتم نقل منصبه من جنيف إلى طرابلس. لكنه عيّن مستشارة خاصة لهذا الملف هي الدبلوماسية الأميركية ستيفاني ويليامز، التي شاركت في إدارة بعثة الأمم المتحدة في الماضي. وتنتهي مهمتها مبدئياً في نهاية نيسان/ أبريل.

وذكر دبلوماسيون أن أفريقيا التي تأمل في تعيين إفريقي مبعوثاً للأمم المتحدة إلى ليبيا، اقترحت أسماء شخصيات على غوتيريش.

وتواجه ليبيا صعوبة في الخروج من أكثر من عقد من الفوضى السياسية والنزاع بعد سقوط نظام معمر القذافي في 2011.

وبسبب الانقسامات بين المؤسسات المتنافسة في الشرق والغرب التي قوضت البلاد، أصبح في ليبيا منذ مارس حكومتان متنافستان، كما كان الوضع بين 2014 و2021 في أوج حرب أهلية.

وتتنافس حكومة شكلها وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا ووافق عليها مجلس النواب في الشرق، مع الحكومة الحالية في طرابلس التي ولدت من اتفاقات سياسية برعاية الأمم المتحدة ويقودها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التنازل عن السلطة.

(ل د)