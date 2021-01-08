أنقرة توتّر الأجواء مع اليونان مجددًا وتعلن إجراء مناورات عسكرية في بحر إيجه

شهدت الفترة الأخيرة عودة الهدوء نسبيًّا بين اليونان وتركيا، وذلك بعد أشهر ساد فيها التوتر على خلفية الأخيرة بالتنقيب عن الغاز في المناطق المتنازع عليها شرق المتوسط.

وفي جديدها، عادت تركيا لإشعال فتيل الغضب والتوتر مع أثينا، بعدما أصدرت إنذارين بحريين جديدين لإجراء مناورات عسكرية في شمال وشرق بحر إيجه.

وكانت اليونان حذّرت سابقًا من المناورات التركية في إيجه وشرق المتوسط، مؤكدة أنها تسعى إلى التهدئة، وداعية تركيا إلى الامتناع عن الأعمال الأحادية والتصريحات والإجراءات الاستفزازية.

ونتيجة استمرار تركيا على نهجها، فرض الاتحاد الأوروبي في 10 من كانون الأول/ ديسمبر، عقوبات على سلوك تركيا "غير القانوني والعدائي" في البحر إزاء كل من اليونان وقبرص.

وأرسل كلا البلدين سفنًا حربية إلى المنطقة، كم أجريا مرات عدة تدريبات بالذخيرة الحية في المنطقة الواقعة بين جزيرتي كريت وقبرص وساحل تركيا الجنوبي، بينما تضاعفت معارك المحاكاة بين الطيارين اليونانيين والأتراك فوق بحر إيجه وشرق البحر الأبيض المتوسط.

(ي م)