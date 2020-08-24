أنقرة غاضبة من حكومة السراج على خلفية وقف إطلاق النار

نقلت قناة "218"الليبية عن مصادرها أن اتصالات منفردة جرت بين مسؤولين أتراك وحكومة الوفاق، وبحسب القناة فإن أنقرة غاضبة، بعد صدور بيان بشأن وقف إطلاق النار بالتزامن مع بيان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من أجل حلحلة الأمور، وأكّدت المصادرُ نفسُها أنّ بيان السرّاج جاء بعد ضغط ألماني.

وبحسب المصادر نفسها فإنّ أنقرة ستقيّم الأوضاع على الأرض في ضوء إعلان السرّاج، خلال جلسة الأمن القومي منتصف هذا الأسبوع.

هذا، وتواصلت التظاهرات وإحراق الإطارات وإغلاق الطرق في العاصمة طرابلس، ليل الأحد، فيما نفذت مجموعات تابعة لحكومة السراج حملة اعتقالات واسعة في أحياء العاصمة ضد المتظاهرين الذين يطالبون برحيل السراج وحكومة الوفاق.

وأفاد شهود عيان أن مرتزقة تدعمهم تركيا أطلقوا النار على المتظاهرين في العاصمة طرابلس.

هذا، وحمّلت ما يطلق عليها قوة حماية طرابلس في بيان نشرته بشأن استهداف متظاهري المدينة، حكومةَ الوفاق المسؤولية، وأمهلت فيه حكومة الوفاق 24 ساعة لتوضيح من كان وراء استهداف المتظاهرين.

واتسعت رقعة الاحتجاجات في طرابلس الليبية، ليل الأحد، لتشمل مظاهرات ليلية في أحياء غرب طرابلس على غرار غوط الشعال، السياحية، حي الإسلامي، الدريبي، كشلاف، قدح، الرياضية، وحي الأندلس، بالإضافة إلى شرق العاصمة في سوق الجمعة وتاجوراء، بينما نفذت المجموعات التابعة لحكومة السراج في طرابلس حملة اعتقالات واسعة ضد المتظاهرين.

(ي م)