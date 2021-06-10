انخفاض كبير تشهده أسعار الخضروات في الرّقة يصل إلى 50%

تشتهر مدينة الرقة بزراعة الخضروات الصيفيّة، وخاصّة المناطق التي تقع على ضفتي نهري الفرات والبليخ, ممّا يساعد على تأمين الخضروات في فصل الصيف بشكل كبير وبجميع أنواعها من البندورة والخيار والباذنجان والكوسا والبطيخ الأصفر والأحمر, كما أنّها تحقق الاكتفاء الذاتي للمنطقة دون الاحتياج لاستيرادها من مناطق الداخل السوري.

أكثر من 50% نسبة انخفاض أسعار الخضروات في الرّقة

مع بدء المزارعين في الرقة بجني محصولهم من الخضروات وتوريدها إلى الأسواق، انخفضت أسعارها بنسبة أكثر من 50% ، حيث كان سعر كيلو البندورة 2000ل.س في الأيام الماضية، واليوم أصبح 600ل.س, وبينما كان الخيار يباع بـ 1700 ، اليوم يباع بـ 500ل.س، وبنفس النسبة تشهد الأنواع الأخرى انخفاضاً في الأسعار.

وبهذا الخصوص تحدّث المزارع محمد الخلف من ريف الرقة الجنوبي، قائلاً: "اليوم بدأنا بجني محصولنا من الخضروات، ونساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي للمنطقة بأسعار مناسبة للجميع".

وأشار الخلف: "إنّنا كمزارعين محقّقين للاكتفاء الذّاتي يجب أن يكون لنا دعم بشكل وفير من جميع المستلزمات التي تحتاجها زراعتنا".

وبدوره قال التاجر في سوق الهال بالرقة عبد الكريم الخليل: " في هذه الفترة تكون الخضار في الرّقة بشكل دكمة في الأسواق بأسعار جيدة، فكسرت الأسعار السابقة إلى أكثر من 50%".

وأشار الخليل: "إنّ الخضروات حققت الاكتفاء الذاتي لجميع مناطق الإدارة الذاتية، كما أنّ بعض التجّار بدؤوا بشحن الخضار إلى كوباني والحسكة وقامشلو".

وبدورها تقوم لجنة الزّراعة والري في الرقة بالعمل على تقديم الدعم لمزارعي الخضروات الصيفية والشتوية من خلال تقديم المازوت المدعوم وتوجيه بعض المنظمات الإنسانية في الرقة التي تختصّ بهذا المجال.

والجدير بالذّكر أنّ موسم جني محصول الخضروات في الرقة يفتح فرص عمل كثيرة في المنطقة من عملية قطاف المحصول وتحميله ونقله إلى الأسواق.

(إ)

ANHA