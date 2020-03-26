انخفاض أسعار المواد الغذائية في عامودا عقب البدء بتطبيق المخالفات

وتسعى الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة عبر شُعبها ولجانها التموينية إلى الحد من ارتفاع أسعار السلع الغذائية, بعد أن شهدت أسواق مدن الإقليم ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المواد الغذائية والخضروات واللحوم, بالتزامن مع أول يوم لحظر التجوّل الذي فرضته الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.

وبدأ حظر التجوّل في الـ 23 من آذار الجاري, في مسعىً من الإدارة الذاتية إلى الوقاية من انتشار فيروس كورونا القاتل الذي انتشر في العالم, ولا سيما بعد اجتياحه الدول المجاورة لسورية.

وقد استغل بعض الباعة حظر التجوّل من أجل رفع أسعار المواد الغذائية، المنظفات والمعقمات، الأمر الذي دفع بالإدارة الذاتية إلى اتخاذ إجراءات صارمة للحد من غلاء الأسعار.

وفي هذا السياق أصدرت الإدارة العامة في شُعب التموين وحماية المستهلك يوم الأربعاء (ثاني أيام حظر التجوّل) لوائح أسعار, حددت فيها أسعار الخضار والفواكه, وناشدت الأهالي بضرورة اعتماد نشرات الأسعار اليومية, والإبلاغ عن أية مخالفات يقوم بها الباعة.

وفي متابعة لواقع الأسواق وتأثير إجراءات الإدارة الذاتية على الأسواق والأسعار, رصدت وكالتنا اليوم أسواق ناحية عامودا 30 كم غرب مدينة قامشلو شمال شرق سوريا, والتي شهدت وفرة في الخضروات واللحوم والمواد الغذائية في محال الناحية.

حسين سرحان أحد سكان الناحية قال لوكالتنا أثناء قيامه بالتبضع وشراء حاجته من الخضار من سوق الناحية "الإدارة الذاتية هي المسؤولة عن حماية المواطنين من التجار, والاحتكار، أسعار الخضار اليوم أفضل من الأيام السابقة, بعد الإجراءات التي قامت بها الإدارة للحد من ارتفاع الأسعار, ونتمنى الأكثر".

أما عبود حسين فيرى أن هناك فرقاً في أسعار السلع بعد القوائم التي حددتها الإدارة, وقال: "نطالب الإدارة الذاتية بمتابعة محاسبة المحتكرين, ومصادر التلاعب بهذه الأسعار, وملاحقة كل الأطراف التي تقف وراء ذلك،بدءاً من بائعي الجملة وصولاً إلى الباعة في محال بيع المفرق".

وحول الإجراءات التي اتخذتها شعبة التموين في ناحية عامودا حيال المحال التي خالفت التعاميم ولوائح الأسعار, أكدت مسؤولة شعبة التموين روهلات جاجان على مخالفة أكثر من 20 محلاً تجارياً خاصاً بالمواد الغذائية والخضروات, وقالت إن لجانهم وجهت أكثر من 100 إنذار لمحال الناحية, لمنع رفع الأسعار.

وأشارت روهلات إلى أن لجان شعبة التموين مستمرة في جولاتها اليومية على المحال التجارية, ودعت أهالي الناحية إلى المبادرة فوراً بإبلاغ لجان التموين عن أية مخالفات من قبل التجار والباعة.

(ح)

ANHA