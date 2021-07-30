ANHA توثق مشاهد الدمار الذي خلفه القصف التركي في الكوزلية

شهدت قرى ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة، خلال الأيام الفائتة، تصعيداً عسكرياً من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، واستهدافاً عشوائياً للقرى المأهولة، تسبب بنزوح الأهالي وخلّف أضراراً كبيرة في ممتلكاتهم والمنشآت العامة.

وتركز قصف مكثف على قرية الكوزلية الواقعة غربي ناحية تل تمر بمحاذاة الطريق الدولي الـ M4، استهدف خلاله الاحتلال ومرتزقته مدرسة القرية بشكل مباشر مما تسبب بدمارها وخروجها عن الخدمة، ضاربين بذلك المواثيق والمعاهدات الدولية عرض الحائط، وسط عدم اكتراث الدول الضامنة أو خروجها عن صمتها لإيقاف جرائم الاحتلال.

مراسلنا استطاع الوصول إلى القرية التي شهدت مراراً قصفاً عنيفاً، والتقى بأهالي القرية الذين أعربوا عن استيائهم من القصف الذي يطالهم مباشرة.

'جرائم الاحتلال بحقنا ظلم'

بحري شيخموس أحد سكان القرية، قال لوكالتنا: "تعرضنا لقصف استهدف منزلنا تسبب بتدمير إحدى غرفه، بالإضافة إلى تدميرهم لمدرسة القرية، ووصلت الأضرار لمواشينا"، مبيّناً أنه "لم نعد نستطع حماية أرزاقنا والوصول إليها".

وأضاف "القصف الأخير الذي استهدفنا خلّف أضراراً مادية كبيرة في منزلنا وعدد من منازل القرية"، ولفت أنهم أخرجوا أطفالهم ونسائهم من القرية لتخليص أرواحهم فيما بقي كبار السن لحماية ممتلكاتهم.

كما وصف شيخموس جرائم الاحتلال التركي في منطقتهم بـ"الكفر والظلم"، وقال في ختام حديثه: "نحن لا نطلب سوى السلام، فمنذ وصول الاحتلال التركي إلى مشارف القرية ونحن نعيش حالة من الرعب بسبب جرائمها".

'ننام في البراري خوفاً في القصف العشوائي'

ومن جانبها تحدثت كَطنة مرعي لوكالتنا، قائلة: "ننام يومياً في البراري، حيث نعود للمنزل في النهار ونخرج منها مساءاً لحماية أرواحنا"، ومضت قائلة لمراسلنا: "أنت ترى الوضع، المياه والكهرباء غير متوفرتان".

وبيّنت أن "الاحتلال التركي لا يميز بقصفه؛ حيث يستهدف القرية وسكانها بشكل عشوائي، ونحن لم نعد نستطيع أن نمكث في منازلنا بسبب خوفنا من القصف والاستهداف".

وطالبت كَطنة مرعي في ختام حديثها المجتمع الدولي بإيقاف جرائم الاحتلال التركي وإبعاده عن المنطقة وإيجاد حل للسكان المدنيين للعيش بسلام في منازلهم.

هذا ولم يستطع مراسلنا التقاط المزيد من مشاهد الدمار التي حلت بمنازل عدد من المدنيين، كونها واقعة في نطاق الاستهداف المباشر من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته.

يشار أن قرية الكوزلية تقع بمحاذاة الطريق الدولي M4 ولا تبعد أكثر من 300 متر عن نقاط الاحتلال ومرتزقته.

(س ر)

ANHA