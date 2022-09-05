ANHA توثق عملية تحرير النساء الـ3 اللواتي تعرضن للتعذيب في مخيم الهول

تمكنت وحدات حماية المرأة ووحدات حماية الشعب وقوى الأمن الداخلي، خلال عملية خاصة في إطار حملة" الإنسانية والأمن " في مخيم الهول، من تحرير 3 نساء مكبلات وعليهن آثار تعذيب وحشي، تم العثور عليهن ضمن مكان خصصته خلايا داعش للتعذيب .

مراسلو وكالتنا، وثقوا لحظات العثور على النساء وتحريرهن خلال العملية، وتبلغ أعمار النساء 20 و22 و23 عاماً، بينما لم يتم الكشف عن أسمائهن لأسباب تتعلق بسلامتهن وأمنهن.

ويذكر أنه في اليوم التاسع من المرحلة الثانية من حملة "الإنسانية والأمن" حررت قوى الأمن الداخلي فتاة إيزيدية أيضاً تدعى وفاء علي عباس.

(سـ)

ANHA