ANHA تستضيف الأكاديمي والمفكر الإسلامي محمد حبش في برنامج خاص  حول إخاء الأديان

نظم قبل يومين في شمال وشرق سوريا المؤتمر الدولي لأديان ومعتقدات ميزوبوتاميا والذي تمخض عنه مخرجات هامة حول نشر السلام ومواجهة خطاب الكراهية والتطرف.

ويأتي ذلك في ظل انتشار التعصب والتطرف وخطاب الكراهية بسبب استغلال الأنظمة للدين واستثماره خدمة لمصالحها.

للحديث أكثر حول ذلك وسبل مواجهة خطاب التطرف وإعادة الأديان إلى جوهرها الحقيقي ودور علماء الدين في ذلك، تبث وكالتنا، مساء اليوم وفي تمام الساعة 20:00 بتوقيت قامشلو، على صفحة الوكالة ومواقع التواصل الافتراضي الرسمية لوكالتنا، برنامجاً يكون الضيف فيه الأكاديمي والمفكر الإسلامي الدكتور محمد حبش.

(ي ح)

ANHA