ANHA ترصد وتوثق آثار قصف جيش الاحتلال التركي لناحية زركان

وشهدت ناحية زركان التابعة لمقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا، ليلة أمس، تجدد قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته المدفعي والصاروخي، حيث تركز القصف على 8 قرى في الأطراف الشمالية والغربية والجنوبية لمركز الناحية".

وأكد مراسلنا من الناحية ان القصف المدفعي مساء أمس، تركز على قرى "الربيعات، وتل الورد، والكولية، وتل عبود، وخضراوي، ودادا عبدال، ومطمورة، وخربة الشعير"، وخلف أضراراً مادية كبيرة وراءه.

وتمكن مراسلنا صباح اليوم، من الوصول إلى القرى والمناطق التي تعرضت ليلة أمس للقصف، ورصد آخر المشاهد من داخلها.

ويتبين في المشاهد المصورة، استهداف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته للقرى الآهلة بالسكان، ومنازل المواطنين، وحجم الدمار، والخراب الذي خلفه القصف، وحجم الأضرار التي لحقت بممتلكات المواطنين.

وتشهد ناحيتا "زركان، وتل تمر" في الجهة الشمالية والغربية لمقاطعة الحسكة، منذ بداية كانون الأول العام الفائت، تصاعداً في هجمات وقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

(أم)

ANHA