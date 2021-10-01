ANHA ترصد حصيلة شهر من الهجمات التركية على تل تمر

تتعرض مناطق متفرقة من شمال وشرق سوريا لهجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، وفي مقدمتها ناحيتي "عين عيسى، وتل تمر"، التي لم تتوقف منذ الـ 9 من تشرين الأول عام 2019، على الرغم من اتفاقات وقف إطلاق النار.

وفي رصد دوري لوكالتنا لمناطق خطوط التّماس، والخروقات التي تُرتكب، أرصد مراسلنا في تقرير مفصل ما شهدته ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا، خلال شهر أيلول/ سبتمبر المنصرم، من هجمات وتحركات عسكرية، استكمالاً للتقرير التي أعدته في شهر آب/ أغسطس الماضي.

تطورات أيلول/ سبتمبر الفائت

وأكد مراسلنا أن ناحية تل تمر شهدت، خلال الشهر الماضي، تصعيداً عسكرياً كبيراً من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، على عدة محاور، تمثلت في تكثيف القصف المدفعي والصاروخي على القرى الشمالية والشمالية الغربية للناحية.

وأشار إلى أن القصف تركّز على قرية الدردارة الواقعة في الجهة الشمالية للناحية، التي كانت أكثر عرضة للقصف من باقي القرى التي قُصفت كـقرى "أم الخير والكوزلية وتل اللبن" المحاذية للطريق الدولي M4 في الجهة الجنوبية الغربية للناحية، وقرى "تل جمعة وتل كفيجي" الآشورية، وقرية أم الكيف والطولية في الجهة الشمالية الغربية للناحية.

ونوّه إلى أن قرية الدردارة تعرضت، خلال الـ 16 يوماً الأخيرة من الشهر المنصرم، للقصف المدفعي والقذائف الصاروخية العشوائية وراجمات الصواريخ أكثر من 30 مرة.

ورصد مراسلنا استهداف الاحتلال التركي ومرتزقته لنقاط قوات حكومة دمشق في خطوط التّماس، على امتداد يومي الـ 19 والـ 24 من أيلول/ سبتمبر الفائت في قرى تل الطويل، والدردارة، أدت لإصابة اثنين من عناصرها.

كما تم رصد استهداف مرتزقة الاحتلال التركي لدورية جوية روسية مؤلفة من مروحيتين، في الـ 26 من أيلول، عند تحليقها على خطوط التّماس بالقرب من قرية الدرادرة، ومحاولتها الوصول إلى إحدى نقاطها في قرية تل أحمر شمال الناحية.

الأضرار التي خلّفها الاحتلال خلال قصفه

وتم توثيق جرائم الاحتلال التركي ومرتزقته المرتكبة جراء القصف في القرى المستهدفة، إذ أُلحقت أضرار كبيرة بالعشرات من منازل وممتلكات المدنيين، وتدمير شبه كامل للمنشآت التعليمية "مدرسة الدردارة والكوزلية والعبوش" ومساجد تلك القرى.

موقف القوات المدافعة

وتلتزم قوات مجلس تل تمر العسكري بالاتفاقات الدولية التي تنص على وقف إطلاق النار، إلا أنها ترد على مصادر النيران، في ردّ منها على جرائم الاحتلال التركي التي يرتكبها بحق شعوب المنطقة، واستهدافه العشوائي لقرى الناحية، وتهجيره للأهالي.

وفي إطار حق الدفاع المشروع، وفي معرض ردّ مقاتلي مجلس تل تمر العسكري على تلك الهجمات ومصادر النيران، استشهدت المقاتلة زينب سري كانيه، وأصيب 3 أخرون، في قرية أم الخير غرب ناحية تل تمر.

موقف الضامن الروسي

وخلال التصعيد العسكري الذي شهدته ناحية تل تمر منذ شهر آب/ أغسطس الفائت، وتشهده الآن، لم تحرك القوات الروسية التي تعد قوات ضامنة، ساكناً حيال تلك الهجمات المستمرة؛ بل تلتزم الصمت، على الرغم من استهداف دوريتها الجوية في الـ 26 من أيلول/ سبتمبر الفائت.

وكذلك التزمت قوات حكومة دمشق الصمت، على الرغم من استهداف نقاطها، ووقوع إصابات في صفوفها بتاريخ الـ 19 والـ 24 في الشهر نفسه.

(أ م)

ANHA